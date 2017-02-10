Дастан Бекешев: Мы должны уходить от справок об отсутствии судимости

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Аида Джумашева

В Кыргызстане должны уходить от справок о наличии/отсутствии судимости. Об этом сегодня, 10 февраля, в ходе встречи без галстуков заявил депутат парламента от фракции СДПК Дастан Бекешев.

Отметим, что тематикой встречи парламентариев стал законопроект о создании электронной базы данных о наличии/отсутствии справок о судимости. Законопроект принят на пленарном заседании в первом чтении.

"Мы должны уходить от справок об отсутствии или наличии судимости. Это было нужно тогда, когда не было компьютеризации. Время меняется. К примеру, если раньше пользовались кнопочными телефонами, теперь пользуемся сенсорными", - сказал Бекешев.

Он также отметил, что такую справку легко получить людям со связями, для обычного гражданина это довольно мучительная процедура.

"Вот мне, например, легко получить эту справку. Я могу позвонить Курсану Асанову, и мне ее за пять минут сделают. Простому гражданину, у которого нет телефона кого-то из правоохранительных органов, нужно пройти все круги бюрократического ада. Рано или поздно от этого надо уходить. Мы пришли к биометрическим паспортам, но не можем уйти от справок о несудимости", -  добавил парламентарий.

URL: http://www.vb.kg/355183
Теги:
Дастан Бекешев, парламент
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