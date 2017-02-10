Чаще всего кыргызстанцы умирают от болезней системы кровообращения

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Айдана Абдуваитова

Чаще всего кыргызстанцы умирают от болезней системы кровообращения. Об этом сегодня, 10 февраля, по итогам коллегии Минздрава сообщила консультант пресс-центра Елена Баялинова.

По итогам 2016 года отмечалось незначительное снижение показателя рождаемости, который составил 25,9% на тысячу человек, тогда как в 2015 году показатель составлял 27,4%.

Показатель общей смертности населения в 2016 году также снизился и составил 5,4 на тысячу человек.

Основными причинами смертности населения в республике остаются болезни системы кровообращения – 50,4%, новообразования –12% , внешние причины смерти– 8,4%, болезни органов пищеварения – 6,4%, органов дыхания - 5,7%.

Всего в прошлом году в стационарах пролечились более 830 тысяч человек.

URL: http://www.vb.kg/355201
Теги:
Минздрав, здоровье
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