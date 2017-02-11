Из Google Play удалят миллионы приложений

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Google намерена удалить из магазина Google Play все приложения, которые не соответствуют политике конфиденциальности пользовательских данных. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Next Web.

Компания начала массово рассылать письма разработчикам, чьи приложения запрашивают или используют личную информацию пользователя.

Google советует создателям добавить в правила предупреждение об использовании конфиденциальных данных или запретить своим сервисам запрашивать доступ к камере, микрофону или контактам.

Издание отмечает, что из-за требований Google из магазина исчезнут миллионы приложений. По словам создателя игры Hip Hop Ninja! Джека Куни (Jack Cooney), это позволит очистить сервис от "мусорных" игр. Подобные приложения обычно запрашивают много конфиденциальной информации и нередко являются вредоносными.

Разработчики должны разобраться с правилами политики конфиденциальности в своих приложениях до 15 марта. В противном случае продукт будет заблокировать и удален из Play Store.

URL: http://www.vb.kg/355204
Теги:
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