В некоторых районах страны на 10 тысяч человек приходятся лишь по 9 медиков

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Айдана Абдуваитова

В регионах страны наблюдается дисбаланс в обеспеченности медицинскими кадрами. Об этом сегодня, 10 февраля, стало известно на коллегии в Министерства здравоохранения КР.

По данным Минздрава, в республике работают 13,2 тысячи врачей и 33,4 тысячи специалистов со средним медицинским образованием. Такого количества специалистов не хватает для охвата всего населения страны.

Так, на 10 тысяч человек в Оше приходится примерно 26 специалистов, в Таласской области - 13 специалистов. Больше всего специалистов не хватает в Сузакском, Чаткальском, Джети-Огузском, Нарынском, Алайском и Таласском районах. Там на 10 тысяч человек приходится по 9 специалистов.

При этом в прошлом году уволились 1 280 врачей и 3 542 специалистов со средним медицинским образованием, некоторые из них уехали из страны. Больше всего отток специалистов отмечался в Джалал-Абадской и Баткенской областях.

Отметим, в 2016 году заработная плата врачей стационарных учреждений составила 11 500 сомов, среднего медицинского персонала - около 10 164 сомов, а младший медперсонал получал 7 944 сома.

URL: http://www.vb.kg/355209
Теги:
Минздрав
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