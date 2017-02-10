В Нарынской области произвели артобстрелы по спуску снежных лавин

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ВБ

Сегодня, 9 февраля, оперативная группа МЧС КР провела мероприятия по принудительному спуску лавин на 1-3-5-м километре автодороги Арал- Мин-Куш (Нарынская область, Джумгальский район). Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, произведено 13 выстрелов, общий объем сошедшей снежной лавины составил 1000 м3.

Мероприятия по принудительному спуску снежных лавин проводятся под координацией оперативной группы МЧС с привлечением артиллерийских расчетов Генерального штаба ВС КР в сопровождении сотрудников милиции для перекрытия движения автотранспорта, бригады скорой медицинской помощи, спецтехники от Минтранса. Данное мероприятие проводится согласно приказу премьер-министра - начальника Гражданской защиты КР.

URL: http://www.vb.kg/355215
Теги:
лавина, Нарынская область, МЧС
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