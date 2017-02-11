"Ты супер!". 12-летний Урмат Мырсаканов участвует в детском конкурсе НТВ

1023  1
Айдана Абдуваитова

Сегодня, 11 февраля, на российском телеканале НТВ стартует детский вокальный конкурс "Ты супер!" с участием воспитанника детского дома из Кыргызстана.

Конкурс "Ты супер!" отличается от других детских конкурсов тем, что в нем участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей. В шоу принимают участие 42 талантливых ребенка из России, Беларуси, Украины, Казахстана и Эстонии. Кыргызстан представляет 12-летний Урмат Мырсаканов.

"Добрый, веселый, общительный Урмат вместе с младшими братом и сестрой (близнецами) живет в детском доме. Учится хорошо - только четверки и пятерки, выступает на концертах, участвует во всех школьных мероприятиях. Занимается плаванием, футболом и настольным теннисом, любит музыку и кино. Мечтает стать известным певцом", - говорится о нем на сайте телеканала.

В течение всего периода дети будут работать с российскими музыкальными педагогами и продюсерами.

Оценивать вокал ребят будет жюри, в которое вошли певица Елка, оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина, композитор, заслуженный артист России Виктор Дробыш и певец Стас Пьеха.

Первый выпуск шоу покажут сегодня по НТВ в 20.00 по московскому времени (23.00 по бишкекскому времени).

URL: http://www.vb.kg/355217
Теги:
СМИ, шоу-бизнес, сироты
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Добрый
11.02.2017, 09:37

Удачи!!!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  