Пшеничная ржавчина добралась до Центральной Азии

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Пшеничная ржавчина, принадлежащая семейству грибковых заболеваний, все стремительнее распространяется по Европе, Африке и Азии. Об этом сообщает Центр новостей ООН ссылаясь на выводы двух новых исследований, проведенных в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, известной как ФАО.

Пшеничная ржавчина - это заболевание пшеницы, которое способно полностью уничтожить урожай некоторых уязвимых сортов пшеницы. Ученые зарегистрировали появление двух новых агрессивных видов пшеничной ржавчины, которые называются расами. А уже известные расы распространились на новые страны.

Она способна стремительно распространяться на большие расстояния при помощи ветра. Если вовремя не обнаружить ее и не принять меры, она может превратить здоровый урожай всего за несколько недель до сбора в клубок желтых листьев, черные стебли и сморщенные зерна.

Италия, Марокко и четыре скандинавские страны стали свидетелями появления совершенно новой расы желтой ржавчины, у которой еще нет названия. С новыми штаммами желтой ржавчины борются и в Центральной Азии. В частности, в Узбекистане зафиксированы вспышки желтой ржавчины AF2012 - штамма, обнаруженного в 2016 году. Ранее AF2012 встречался только в Афганистане.

URL: http://www.vb.kg/355218
Теги:
сельское хозяйство
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