В Кыргызстане назначили главных тренеров по видам борьбы до Олимпиады-2020

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Гулиза Авазова

В Кыргызстане назначили главных и старших тренеров сборных Кыргызстана по всем видам борьбы и дзюдо на следующий олимпийский цикл.

Как сообщили в Дирекции по олимпийским видам спорта, на основании положения о главном тренере глава дирекции Назирдин Акылбеков подписал приказ о назначении.

Отметим, в предыдущий четырехлетний срок эти же главные тренеры готовили сборную на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

В частности, на своих местах остались главные тренеры по греко-римской борьбе Канат Бегалиев, по вольной - Русланбек Маджинов и по женской борьбе - Нурбек Изабеков.

Отметим, кандидатуры главных и старших тренеров предлагают соответствующие федерации по видам спорта, после рассмотрения дирекция назначает их на должности.

Список назначенных главных и старших тренеров по борьбе:

  1. Бегалиев Канатбек – главный тренер по греко-римской борьбе
  2. Эркимбаев Азат – старший тренер по греко-римской борьбе
  3. Маджинов Русланбек – главный тренер по вольной борьбе
  4. Таабалды уулу – старший тренер по вольной борьбе
  5. Изабеков Нурбек – главный тренер по женской борьбе
  6. Кенжебаев Байгазы – старший тренер по женской борьбе

Помимо этого новым главным тренером сборной Кыргызстана по легкой атлетике стал Сатыбек Чокаев, старшим тренером назначили экс-главного тренера Виктора Борисова.

Исполняющим обязанности главного тренера мужской сборной по дзюдо стал Абдужалил Юнусов.

Согласно новому положению о главных тренерах, он осуществляет подготовку спортсменов-членов национальных сборных команд КР по видам спорта к Олимпийским, Азиатским играм, Чемпионатам мира и другим официальным соревнованиям, координирует работу старших тренеров среди юниоров, кадетов и всего тренерского состава. Главные тренеры назначаются на четырехлетний олимпийский цикл. При этом главой дирекции заключается договор с главным тренером по окончанию олимпийского цикла.

URL: http://www.vb.kg/355238
Теги:
вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо, женская борьба, легкая атлетика, Олимпийские игры
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