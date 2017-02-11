В Кыргызстане назначили главных тренеров по видам борьбы до Олимпиады-2020

В Кыргызстане назначили главных и старших тренеров сборных Кыргызстана по всем видам борьбы и дзюдо на следующий олимпийский цикл.
Как сообщили в Дирекции по олимпийским видам спорта, на основании положения о главном тренере глава дирекции Назирдин Акылбеков подписал приказ о назначении.
Отметим, в предыдущий четырехлетний срок эти же главные тренеры готовили сборную на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
В частности, на своих местах остались главные тренеры по греко-римской борьбе Канат Бегалиев, по вольной - Русланбек Маджинов и по женской борьбе - Нурбек Изабеков.
Отметим, кандидатуры главных и старших тренеров предлагают соответствующие федерации по видам спорта, после рассмотрения дирекция назначает их на должности.
Список назначенных главных и старших тренеров по борьбе:
Помимо этого новым главным тренером сборной Кыргызстана по легкой атлетике стал Сатыбек Чокаев, старшим тренером назначили экс-главного тренера Виктора Борисова.
Исполняющим обязанности главного тренера мужской сборной по дзюдо стал Абдужалил Юнусов.
Согласно новому положению о главных тренерах, он осуществляет подготовку спортсменов-членов национальных сборных команд КР по видам спорта к Олимпийским, Азиатским играм, Чемпионатам мира и другим официальным соревнованиям, координирует работу старших тренеров среди юниоров, кадетов и всего тренерского состава. Главные тренеры назначаются на четырехлетний олимпийский цикл. При этом главой дирекции заключается договор с главным тренером по окончанию олимпийского цикла.