В Кыргызстане назначили главных тренеров по видам борьбы до Олимпиады-2020

В Кыргызстане назначили главных и старших тренеров сборных Кыргызстана по всем видам борьбы и дзюдо на следующий олимпийский цикл.

Как сообщили в Дирекции по олимпийским видам спорта, на основании положения о главном тренере глава дирекции Назирдин Акылбеков подписал приказ о назначении.

Отметим, в предыдущий четырехлетний срок эти же главные тренеры готовили сборную на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

В частности, на своих местах остались главные тренеры по греко-римской борьбе Канат Бегалиев, по вольной - Русланбек Маджинов и по женской борьбе - Нурбек Изабеков.

Отметим, кандидатуры главных и старших тренеров предлагают соответствующие федерации по видам спорта, после рассмотрения дирекция назначает их на должности.

Список назначенных главных и старших тренеров по борьбе:

Бегалиев Канатбек – главный тренер по греко-римской борьбе Эркимбаев Азат – старший тренер по греко-римской борьбе Маджинов Русланбек – главный тренер по вольной борьбе Таабалды уулу – старший тренер по вольной борьбе Изабеков Нурбек – главный тренер по женской борьбе Кенжебаев Байгазы – старший тренер по женской борьбе

Помимо этого новым главным тренером сборной Кыргызстана по легкой атлетике стал Сатыбек Чокаев, старшим тренером назначили экс-главного тренера Виктора Борисова.

Исполняющим обязанности главного тренера мужской сборной по дзюдо стал Абдужалил Юнусов.