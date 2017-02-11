На трассе Бишкек-Каракол произошло ДТП со смертельным исходом

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 11 февраля, на трассе Бишкек-Каракол произошло ДТП со смертельным исходом. Информацию подтвердили в обладминистрации Иссык-Кульской области.

"ДТП произошло примерно в 6.00 утра. Водители автомашин марки "БМВ" и "Тойота" скончались на месте. В настоящий момент ведется следствие", - сообщили в обладминистрации.

Авария произошла на участке трассы между селами Ананьево и Семеновка. Погибли два человека.

В МЧС также сообщили, что на 118 километре трассы Бишкек-Каракол возникло скопление машин из-за гололедицы.

URL: http://www.vb.kg/355246
Теги:
ДТП
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