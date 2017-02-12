В Бишкеке сносят "больные" и аварийные деревья

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Муниципальное предприятие "Зеленстрой" производит снос аварийных деревьев и санитарную обрезку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В данный момент производится снос деревьев на пересечении улиц Чокморова-Турусбекова, Элебаева, Московской, Жибек-Жолу и других улицах. Сотрудники предприятия также производят санитарную обрезку деревьев на улицах Медерова, Ташкентской, Молодой Гвардии, Логвиненко, в микрорайоне Восток-5, Боконбаева. Работа в данном направлении продолжается.

Деревья подвергаются сносу в связи с их сухостойным или аварийным состоянием, возраст снесенных деревьев от 30 лет и выше; деревья, поврежденные гнилевыми болезнями (бактерии, грибы), а также заселенные вредителями - городским усачом.

Параллельно работники "Зеленстроя" продолжают очищать открытые КДС на южной стороне Западного БЧК от улицы Лермонтова до ул. Буденного.

Начальник МП "Зеленстрой" - Элгондиев Токтобек Абдыкеримович - 37-53-30.

Главный агроном Сергей Кравер - 37-47-06.

URL: http://www.vb.kg/355257
Теги:
мэрия
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