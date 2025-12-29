Погода
Президент лишил Алмазбека Атамбаева государственных наград

- Карыпбай кызы Толгонай
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ о лишении Алмазбека Атамбаева государственных наград Кыргызской Республики.

Как говорится в сообщении пресс-службы главы государства, решение принято во исполнение приговора Первомайского районного суда города Бишкек от 3 июня 2025 года, в соответствии с частями 1, 2 и 4 статьи 27 Закона КР "О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики", а также статьей 71 Конституции Кыргызской Республики.

Согласно Указу, Алмазбек Атамбаев лишен следующих государственных наград:

  1. высшей степени отличия Кыргызской Республики "Кыргыз Республикасынын Баатыры";
  2. ордена "Манас" II степени;
  3. ордена "Данакер";
  4. медали "Данк".

Также аннулированы ранее изданные указы о его награждении, в том числе:

  1. Указ от 22 апреля 1999 года №106 о награждении медалью "Данк";
  2. Указ от 27 ноября 2007 года №518 о награждении орденом "Данакер";
  3. абзац третий Указа от 30 ноября 2011 года №311 о награждении государственными наградами;
  4. Указ от 27 ноября 2017 года №1 о присвоении высшей степени отличия "Кыргыз Республикасынын Баатыры".

Службе судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики поручено в установленном порядке принять меры по изъятию государственных наград и документов к ним для последующей передачи в фонд государственных наград.

Указ вступает в силу со дня подписания.


Теги:
Алмазбек Атамбаев, Садыр Жапаров, награда
