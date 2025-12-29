Президент лишил Алмазбека Атамбаева государственных наград

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ о лишении Алмазбека Атамбаева государственных наград Кыргызской Республики.
Как говорится в сообщении пресс-службы главы государства, решение принято во исполнение приговора Первомайского районного суда города Бишкек от 3 июня 2025 года, в соответствии с частями 1, 2 и 4 статьи 27 Закона КР "О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики", а также статьей 71 Конституции Кыргызской Республики.
Согласно Указу, Алмазбек Атамбаев лишен следующих государственных наград:
Также аннулированы ранее изданные указы о его награждении, в том числе:
Службе судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики поручено в установленном порядке принять меры по изъятию государственных наград и документов к ним для последующей передачи в фонд государственных наград.
Указ вступает в силу со дня подписания.