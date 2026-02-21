Прокуратура лишится функций следствия и займется только надзором, - Жапаров

В новой системе управления силовым блоком Генеральная и военная прокуратуры будут заниматься исключительно контролем за законностью. Эту информацию Садыр Жапаров озвучил в интервью ИА "Кабар".

"Генеральная и военная прокуратуры, в свою очередь, будут осуществлять надзор за законностью действий всех структур. МВД же будет заниматься исключительно своими прямыми обязанностями. Права на ведение следствия по своему профилю останутся за ними. Разумеется, будет составлен четкий перечень полномочий, который мы закрепим законодательно", - пояснил глава государства.

Президент резюмировал, что разделение функций необходимо для справедливости: "То же самое касается экономических преступлений: если ты действительно совершил преступление – понесешь наказание, если же тебя оклеветали – выйдешь на свободу. Когда два разных органа не подчиняются друг другу, между ними рождаются правильные, объективные решения".