Gallup: 30% респондентов в Кыргызстане считают НАТО угрозой

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Айдана Абдуваитова

30% из опрошенных в Кыргызстане респондентов считают НАТО угрозой. Об этом сообщается в результатах опроса американского исследовательского центра Gallup.

В 2016 году Gallup проводил очередной опрос среди граждан разных стран об их отношении к Альянсу.

По его данным, 30% респондентов в Кыргызстане считают организацию угрозой для страны. У 19% опрошенных НАТО ассоциируется с защитой и 12% опрошенных выразили нейтральное отношение.

Наиболее критичное отношение к НАТО выражают в России и Беларуси. Угрозой для стабильности в их стране назвали 67% опрошенных россиян и 54% респондентов в Беларуси.

Наиболее лояльное отношение к НАТО среди постсоветских стран отмечено в Грузии, Казахстане и Украине. Там организацию поддержали от 25% до 37% опрошенных.

Больше всего организацию поддержали в странах Восточной Европы, граждане которых связывают НАТО с защитой их стран. В этих странах организацию поддерживают от 57% до 90%.

URL: http://www.vb.kg/355264
Теги:
НАТО, опрос, рейтинг, США
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