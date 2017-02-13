На профпригодность председателя ГРС проверит межведомственная комиссия

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ВБ

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей комиссии для рассмотрения представления Генеральной прокуратуры, относительно освобождения Тайырбека Сарпашева от исполнения обязанностей председателя Государственной регистрационной службы при ПКР. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Межведомственной рабочей комиссии поручено в месячный срок изучить представление Генеральной прокуратуры и внести соответствующие предложения премьер-министру.

В состав межведомственной рабочей комиссии, председателем которой является вице-премьер-министр Жениш Разаков, вошли представители Центра судебного представительства правительства, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства юстиции, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями и аппарата правительства.

URL: http://www.vb.kg/355279
Теги:
Генеральная прокуратура, Тайырбек Сарпашев
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