Сарпашев ушел в отставку. Пока временно

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Кирилл Степанюк

Председатель ГРС Тайырбек Сарпашев подал заявление о временном сложении полномочий до выяснения разбирательств межведомственной комиссии. Об этом сегодня, 13 февраля, он сообщил на пресс-конференции.

Напомним, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей комиссии для рассмотрения представления Генеральной прокуратуры относительно освобождения Тайырбека Сарпашева от исполнения обязанностей председателя Государственной регистрационной службы при ПКР. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Межведомственной рабочей комиссии поручено в месячный срок изучить представление Генеральной прокуратуры и внести соответствующие предложения премьер-министру.

В состав межведомственной рабочей комиссии, председателем которой является вице-премьер-министр Жениш Разаков, вошли представители Центра судебного представительства правительства, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства юстиции, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями и аппарата правительства.

URL: http://www.vb.kg/355288
Теги:
Генеральная прокуратура, ГРС, Тайырбек Сарпашев
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Комментарии
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13.02.2017, 11:46
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Здорово теперь они будут сами себя проверять ! 

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Эржан
13.02.2017, 11:50

Я очень сильно сомневаюсь нашим органам их справедливости и честности. Все равно от трайболизма не можем отходить. Наверняка какой-то тууган работает в каком-то органе

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Макс
13.02.2017, 13:01

Очень жаль. Но проверить законность действий Сарпашева надо. Надеюсь он докажет,то действовал в рамках Закона.

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уйгур синцян
13.02.2017, 14:36

Тепер нам у каго брат паспорт ? У нас ес 9000$

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Кант
13.02.2017, 14:52

Нет ничего постоянного , чем временное .....

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Кыргызбай
13.02.2017, 15:13

Представление Главного надзорного органа под сомнением-НОНСЕНС. Значить государство больна,операция и тд не под силу реанимировать.

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Вопрос Соответствия.
13.02.2017, 15:23

По поводу Соответствия: очень хорошая тема. Нужно проверить всех акимов, руководителей, более менее значимых чиновников от которых зависит эффективность и польза принятых решений во благо большинства. Сарпашев соответствовал, плюсов больше, если на чашу весов его ставить. Неэффективных проедох умеющих только жрать и смотреть в чужой карман на Соответствие поставьте... 

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