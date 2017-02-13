Депутат предлагает провести анализ проектов сельского хозяйства

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Аида Джумашева

Нужно провести анализ финансирования проектов сельского хозяйства. Об этом сегодня, 13 февраля, на заседании комитета по бюджету и финансов Жогорку Кенеша заявил депутат от фракции СДПК Мурадыл Мадеминов.

Отметим, парламентарии обсуждают проект "Финансирование сельского хозяйства".

Как отметил нардеп, необходимо изучить экономическую эффективность льготного кредитования сельхозпроизводителей.

"Это уже пятый проект по финансированию сельского хозяйства. Был ли проведен за это  время анализ экономической эффективности льготного кредитования или вы просто обогащаете банки, имитируя бурную деятельность? 60% граждан Кыргызстана живут в сельской местности, для многих из них сельское хозяйство является источником дохода", - обратился Мадеминов с вопросом к министру финансов.

На это глава Минфина Адылбек Касымалиев ответил, что ранее проводить анализ должен был  Нацстатком, однако в этом году заключено трехстороннее соглашение между банками, Минфином и Минэкономики. Последнее ведомство по договору обязуется провести глубокий анализ рентабельности проекта по финансированию сельского хозяйства.

URL: http://www.vb.kg/355291
Теги:
кредит, парламент, сельское хозяйство
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