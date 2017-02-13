Мурадыл Мадеминов: Нужно ликвидировать советы директоров в госбанках

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Аида Джумашева

В государственных банках "Айыл банк" и "РСК банк" должны быть ликвидированы советы директоров. Об этом сегодня, 13 февраля, на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам заявил депутат от фракции  СДПК Мурадыл Мадеминов.

По его словам, советы директоров вмешиваются в кадровую политику финансовых учреждений, что мешает нормальной работе данной сферы. 

"Можно создать наблюдательный совет, но советы директоров нужно убрать из госбанков. Члены совета директоров вмешиваются в политику банков. В частности, в кадровую. Так не должно быть. Подборкой кадров и всей остальной политикой банков должно заниматься правление", - сказал Мадеминов.

URL: http://www.vb.kg/355296
Теги:
банковский сектор, парламент, Мурадыл Мадеминов
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Комментарии
Каныбек
13.02.2017, 14:04

Да правильно толку от этих членов, есть правление из спецов пусть они и решают, а совет директоров не понятная структура тем более из не спецов, наверное нужно кого то пристроить они ничего не решают как свадебные надо упразднить эти структуры

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