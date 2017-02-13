В год от охотничьей деятельности поступает около 50 млн сомов

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Гулиза Авазова

В год от охотничьей деятельности поступает около 50 млн сомов. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщил глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства КР Абдыкалык Рустамов на заседании по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша.

По его словам, из этих средств 35% поступает в бюджет Госагентства, 25% отправляют в местное самоуправление, где были застрелены дикие животные. Оставшиеся 40% идут на финансирование охотничьих хозяйств на местах.

"К ним поступают денежные средства, и как они расходуются, проверяет Финпол", - сказал он.

Отметим, сегодня комитет рассматривал проект Закона "О запрете охоты в КР" до 2025 года.

URL: http://www.vb.kg/355300
Теги:
охота
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Комментарии
любитель
13.02.2017, 14:22

оплачиваю все что надо оплатить..но на охоту еще не выезжал..до сих пор не знаю где и на кого можно охотиться..в животных стрелять не хочу а где и на какую дичь и когда ничего не знаю..((

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