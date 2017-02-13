оплачиваю все что надо оплатить..но на охоту еще не выезжал..до сих пор не знаю где и на кого можно охотиться..в животных стрелять не хочу а где и на какую дичь и когда ничего не знаю..((
В год от охотничьей деятельности поступает около 50 млн сомов. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщил глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства КР Абдыкалык Рустамов на заседании по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша.
По его словам, из этих средств 35% поступает в бюджет Госагентства, 25% отправляют в местное самоуправление, где были застрелены дикие животные. Оставшиеся 40% идут на финансирование охотничьих хозяйств на местах.
"К ним поступают денежные средства, и как они расходуются, проверяет Финпол", - сказал он.
Отметим, сегодня комитет рассматривал проект Закона "О запрете охоты в КР" до 2025 года.