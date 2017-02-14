Американские ученые назначили конец света на 2047 год

Американские астрофизики пришли к выводу, что все живое на Земле будет уничтожено уже через 30 лет. По их данным, человечество погибнет в 2047 году из-за активности Солнца, сообщает Росбалт.

В последнее время активность светила неуклонно снижается. Когда она дойдет до критического минимума, гелиосфера, или пространство, заполненное солнечным ветром, начнет сокращаться, что и приведет к апокалипсису.

Ранее ученые заявляли, что Солнце уничтожит Землю через 200 лет. Дело в том, что в солнечном ядре накапливается водород. Со временем светило начнет сжиматься, нагревая нашу планету до сверхвысоких температур. В результате океаны на Земле просто закипят, атмосфера наполнится паром и все живое погибнет.