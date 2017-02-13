Мы хотим нормально жить!

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Народную новость прислала Сурма Жамгырчиева

Уважаемый мэр Ибраимов Албек Сабирбекович!

Уважаемый директор "Бишкектеплоэнерго" Абдылдаев Алимбек Анарбекович!

До каких пор мы, жители Военного городка, расположенного возле рынка "Кудайберген", будем терпеть безобразия с подачей отопления и горячего водоснабжения?

Почему в многоэтажные дома тепло не подается? Батареи еле-еле теплые.

Про горячую воду вообще молчим, ее в выходные, именно когда народ моется, просто отключают, подают только холодную воду в трубы. А счетчики, тем не менее, мотают, счета выставляются огромные.

Дети болеют. Мы, жильцы домов на ул. Патриса Лумумбы, не можем дальше терпеть такого отношения к себе. Требуем вас вмешаться и в срочном порядке разобраться.

На улице холод, и дома в квартирах холодные. Зачем мы тогда вам платим?

Батареи до вечера еле теплые, а ночью в целях экономии их вообще не греют, утром просто просыпаемся от холода.

Как такое можно терпеть?

URL: http://www.vb.kg/355308
Теги:
Бишкектеплосеть, Бишкектеплоэнерго, мэрия, Бишкек
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