Мы хотим нормально жить!

Народную новость прислала Сурма Жамгырчиева
Уважаемый мэр Ибраимов Албек Сабирбекович!
Уважаемый директор "Бишкектеплоэнерго" Абдылдаев Алимбек Анарбекович!
До каких пор мы, жители Военного городка, расположенного возле рынка "Кудайберген", будем терпеть безобразия с подачей отопления и горячего водоснабжения?
Почему в многоэтажные дома тепло не подается? Батареи еле-еле теплые.
Про горячую воду вообще молчим, ее в выходные, именно когда народ моется, просто отключают, подают только холодную воду в трубы. А счетчики, тем не менее, мотают, счета выставляются огромные.
Дети болеют. Мы, жильцы домов на ул. Патриса Лумумбы, не можем дальше терпеть такого отношения к себе. Требуем вас вмешаться и в срочном порядке разобраться.
На улице холод, и дома в квартирах холодные. Зачем мы тогда вам платим?
Батареи до вечера еле теплые, а ночью в целях экономии их вообще не греют, утром просто просыпаемся от холода.
Как такое можно терпеть?