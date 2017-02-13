Садык Шер-Нияз: ФУГИ должен сохранить здания кинотеатров

Фонд по управлению госимуществом должен сохранить здания кинотеатров и снизить арендную плату. Об этом сегодня, 13 февраля, на заседании комитета по социальным вопросам, науке, культуре и здравоохранению заявил депутат от фракции "Ата Мекен" Садык Шер-Нияз.

По его словам, на реконструкцию зданий кинотеатров нужна крупная сумма из бюджета, которую в настоящий момент государство не может выделить.

"Когда нынешний вице-премьер-министр Олег Панкратов был министром экономики, цены на аренду кинотеатров повысились в два раза. Сейчас состояние этих зданий с каждым днем ухудшается. Нужно создать план по их сохранению. Тогда и отечественный кинематограф начнет процветать. У местных людей должно быть культурное образование, если оно будет отсутствовать, то, помимо игры "синий кит", дети начнут играть в "зеленый слон" и т. д.", - сказал парламентарий.

В свою очередь глава ФУГИ Болсунбек Казаков ответил, что по части аренды зданий работа начнется с завтрашнего дня.