Интернет + О!TV всего за 750 сомов в месяц

Мобильный оператор О! представляет уникальное предложение "Алга Интернет + O!TV" для пользователей регионов Кыргызстана.

"Алга Интернет + O!TV" – это мобильный интернет на скорости до 2 Мбит\с без ограничения интернет-трафика и 130 ТВ-каналов на любой вкус.

Абонентская плата тарифа "Алга Интернет + O!TV" составляет всего 750 сомов на 30 дней.

"Алга Интернет + O!TV" разработан специально для абонентов регионов страны. Потребность в интернет-доступе сегодня есть почти у каждого кыргызстанца. В столице и крупных городах Кыргызстана действуют множество компаний, предоставляющих услуги доступа в Интернет. В регионах до сих пор не все могут воспользоваться услугами интернет-провайдеров. Именно поэтому мобильный оператор О! разработал новый продукт, благодаря которому уже сегодня есть возможность смотреть мобильное телевидение O!TV, комфортно просматривать интернет-страницы, пользоваться мессенджерами и социальными сетями", – отметил коммерческий директор компании Максим Сидоренко.

Стоит отметить, что подписка на мобильное телевидение O!TV – это возможность смотреть 130 любимых каналов прямо со своего устройства. Подключив услугу O!TV абоненты смогут превратить свой смартфон, планшет или компьютер в полноценный телевизор, пользоваться которым можно везде, где есть Интернет. Интернет-трафик при просмотре ТВ-каналов на O!TV в сети О! не тарифицируется.

Мобильное приложение О!TV можно скачать в маркетах PlayMarket и AppStore.

Для подключения тарифа необходимо приобрести стартовый комплект, в который входит 4G Wi-Fi Wingle и SIM-карта с тарифом "Алга Интернет + O!TV". Воспользоваться предложением и приобрести устройства можно в офисах продаж и обслуживания мобильного оператора О!

Новый тарифный план "Алга Интернет + O!TV" действует на всей территории страны, за исключением г.Бишкек и его окрестностей.

Ознакомиться с подробными условиями "Алга Интернет + O!TV" вы можете на официальном сайте компании www.o.kg

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