В КР возмущены секретностью деклараций о доходах сотрудников ГНКБ и АКС

441  3
Гулиза Авазова

В Жогорку Кенеше возмущены секретностью деклараций о доходах сотрудников спецслужб, в частности ГНКБ и АКС.

Отметим, сегодня, 14 февраля, комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассматривает законопроект о единой налоговой декларации - декларация о доходах, расходах, а также движимом и недвижимом имуществе лиц, занимающих государственные и муниципальные должности. Проект закона рассматривается во втором чтении.

Первым свое возмущение выразил депутат Алмамбет Шыкмаматов, который спросил, почему декларации о доходах сотрудников спецслужб не публикуются. "Даже президент сдает, не говоря уже о торага Жогорку Кенеша и депутатах. Почему доходы сотрудников спецслужб не должны публиковаться?" - возмутился он.

Один из инициаторов законопроекта Дастан Бекешев ответил, что во всем мире не публикуются такие данные, и есть соответствующие нормы в законе о спецслужбах. "Если вы захотите найти данные сотрудника ФСБ, то не найдете таких данных", - сказал он.

Также депутат и докладчик проекта закона Искендер Матраимов отметил, что сотрудники спецслужб всегда сдают декларации, но не для обнародования.

На что Шыкмаматов ответил, что в этом случае нужно вообще засекретить и пусть никто не знает, чем занимаются сотрудники спецслужб и пусть будут секретными и их доходы.

Своего коллегу поддержал депутат Алтынбек Сулайманов, который отметил, если сотрудники спецслужб не сдают декларации, то нужно расформировать АКС. А полномочия АКС нужно передать Финполиции. "Пусть кто-нибудь попробует выяснить, в каких домах живут сотрудники спецслужб и на каких машинах ездят", - добавил он.

URL: http://www.vb.kg/355354
Теги:
декларация, налоги, Налоговый кодекс
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Марина Новосибирова
14.02.2017, 13:56
Карма: +32
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 53
Минусов: 21
Комментариев: 125

Пусть депутаты сперва сами начнут ПРОЗРАЧНО сдавать декларацию! Шыкмаматова это особенно касается

0
Цитировать
Жалоба модератору
monday xxx
14.02.2017, 13:57
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 5
Минусов: 2
Комментариев: 6

каждый судит по своей испорченности ,шыкмаматову ли возмущаться по этим вопросам?!пусть сам сначала ответит перед народом откуда у него все денюшки, имущество.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Бакыт Айдарбеков
14.02.2017, 13:58
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 11

Мне кажется нельзя открывать данные о адресах работников спецслужб! Депутаты что совсем головой не думают?! Как можно всем другим спецслужбам делать услугу и помогать вычислить сотрудников ГКНБ?! Депутат Алмамбет Шыкмаматов настощий  идиот!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  