В КР возмущены секретностью деклараций о доходах сотрудников ГНКБ и АКС

В Жогорку Кенеше возмущены секретностью деклараций о доходах сотрудников спецслужб, в частности ГНКБ и АКС.

Отметим, сегодня, 14 февраля, комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассматривает законопроект о единой налоговой декларации - декларация о доходах, расходах, а также движимом и недвижимом имуществе лиц, занимающих государственные и муниципальные должности. Проект закона рассматривается во втором чтении.

Первым свое возмущение выразил депутат Алмамбет Шыкмаматов, который спросил, почему декларации о доходах сотрудников спецслужб не публикуются. "Даже президент сдает, не говоря уже о торага Жогорку Кенеша и депутатах. Почему доходы сотрудников спецслужб не должны публиковаться?" - возмутился он.

Один из инициаторов законопроекта Дастан Бекешев ответил, что во всем мире не публикуются такие данные, и есть соответствующие нормы в законе о спецслужбах. "Если вы захотите найти данные сотрудника ФСБ, то не найдете таких данных", - сказал он.

Также депутат и докладчик проекта закона Искендер Матраимов отметил, что сотрудники спецслужб всегда сдают декларации, но не для обнародования.

На что Шыкмаматов ответил, что в этом случае нужно вообще засекретить и пусть никто не знает, чем занимаются сотрудники спецслужб и пусть будут секретными и их доходы.

Своего коллегу поддержал депутат Алтынбек Сулайманов, который отметил, если сотрудники спецслужб не сдают декларации, то нужно расформировать АКС. А полномочия АКС нужно передать Финполиции. "Пусть кто-нибудь попробует выяснить, в каких домах живут сотрудники спецслужб и на каких машинах ездят", - добавил он.