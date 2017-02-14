Подарки ко Дню святого Валентина от MegaCom

Компания MegaCom поздравляет всех кыргызстанцев с Днем святого Валентина.

В этот день влюбленные ломают головы – что подарить своей второй половинке на праздник. Критерии идеального подарка просты - он должен быть, прежде всего, оригинальным и нужным. MegaCom предлагает на выбор несколько универсальных вариантов для подарка на 14 февраля, которые ваши любимые точно оценят.

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