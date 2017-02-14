Сегодня: коррупционер в СДПК, Бабанов идет в президенты, экстренная посадка

Уголовное дело на депутата СДПК. Музаффара Исакова подозревают в коррупции. По данным Генеральной прокуратуры, парламентарий будучи главой Таш-Булакской сельской управы за пять лет вынес более 300 незаконных постановлений о предоставлении земель сельхозназначения под индивидуальное жилищное строительство. Таким нелегальным образом чиновник реализовал более 14 гектаров пашни.

Из сообщения надзорного ведомства можно сделать вывод, что уголовное дело, возбужденное по статье 303 УК КР, подкреплено серьезными доказательствами. Есть показания свидетелей о том, что участки продавались от 1,5 до 3 тысяч долларов. Расследование коррупционной деятельности нынешнего депутата парламента от партии власти поручено ГКНБ.

Самаков, Чудинов, Айдаралиев могут оказаться за решеткой. На процессе в Октябрьском районном суде, где слушается дело о незаконной трансформации 262 гектаров земель в Чуйской области, начались прения сторон. Обвинение усматривает в действиях экс-депутата парламента Самакова, бывшего премьера Чудинова, приближенных беглого президента Бакиева и его братьев признаки коррупционного сговора. По версии следствия, после манипуляций на высшем политическом уровне большие участки в Кара-Жыгачском, Байтикском и Лебединовском айылных округах стали собственностью Карганбека Самакова.

Государственное обвинение просит суд приговорить лиц, проходящих по коррупционному делу, к длительным срокам заключения с конфискацией имущества и лишением классных чиновник. Карганбеку Самакову и его сыну Кубанычбеку грозит 19 и 18 лишения свободы в колонии строгого режима. Экс-главу правительства Кыргызстана, а ныне депутата Игоря Чудинова могут посадить на 11 лет, такой же срок светит Искендербеку Айдаралиеву, занимавшему при Бакиеве должности министра сельского хозяйства и вице-премьера. К длительным срокам суд может приговорить самого беглого президент и нескольких лиц из ближайшего окружения. Представители защиты выступят на следующем судебном заседании.

Текебаева вызвали на допрос в Генпрокуратуру. Он сказал, что не пойдет. Текебаева хотят видеть в надзорном ведомстве завтра, 15 февраля. Но лидер "Ата Мекена" сослался на занятость и сообщил, что явиться к прокурорам не сможет. "В этот день я участвую в конференции", - рассказал Текебаев журналистам.

Напомним, накануне главный социалист поведал общественности историю о том, что летал на Кипр для поисков следов имущества президента Атамбаева. Якобы он даже там что-то нашел, о чем вскоре всем расскажет. Реакция главы государства была молниеносной. Спустя считанные часы после выступления парламентария, Алмазбек Атамбаев поручил Генпрокуратуре проверить данные, распространенные Текебаевым в средствах массовой информации.

Бабанов идет в президенты. Такое решение приняла сегодня парламентская фракция "Республика – Ата-Журт" на своем внеочередном заседании. Таким образом, Омурбек Бабанов стал третьим по счету претендентом, о чьем намерении баллотироваться на пост главы государства заявлено официально.

Ранее о своих президентских амбициях заявили Темир Сариев и Бакыт Торобаев. Их выдвижение было поддержано их политическими организациями - партиями "Ак Шумкар" и "Онугуу-Прогресс". Такое ощущение, что кандидаты опасаются не успеть заявиться на выборы, хотя до них еще около 9 месяцев. А может, для некоторых кандидатов элемент состязательности заключается в том, кто раньше и громче обозначит свои претензии на президентский пост.

Экстренная посадка. Сегодня практически сразу после вылета самолет Боинг 737, выполнявший рейс по маршруту Ош - Москва, был вынужден вернуться в аэропорт южной столицы Кыргызстана. Дело в том, что во время набора высоты одной из пассажирок, находившейся на борту, стало плохо. Экипаж принял решение развернуть лайнер, чтобы женщине была своевременно оказана квалифицированная помощь.

Посадка прошла в штатном режиме. Пассажирку сняли с борта и передали медикам. Женщина пришла в себя и ее состояние не вызывает опасений. После инцидента Боинг 737 вновь поднялся в воздух и взял курс на Москву. Возврат самолета в аэропорт и задержка рейса не повлекли за собой никаких последствий, сообщили в пресс-службе ОАО "Международный аэропорт "Манас".

Чудом уцелели. В Чон-Алае лавина накрыла две машины. Неподалеку от села Дароот-Коргон снежная масса объемом около 3 тысяч кубометров завалила "Ниву" и Daewoo Matiz. В автомобилях оказались заблокированы восемь человек. Самостоятельно выбраться из-под двухметрового слоя снега они не могли.

На помощь пострадавшим вовремя подоспели находившиеся рядом с местом ЧП сотрудники Минтранса. Прибыли на подмогу 17 милиционеров УВД Ошской области. Они немедленно начали расчистку завалов. Сначала удалось вызволить людей, и затем спасатели освободили из снежной западни автомобили. Все спасены.