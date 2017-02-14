Футбол: "Алаю" вручили сертификат на миллион сомов за золото чемпионата КР

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Гулиза Авазова

Мэр города Оша Айтмамат Кадырбаев вручил сертификат на миллион сомов ошскому футбольному клубу "Алай" за золото чемпионата Кыргызстана.

Как сообщили в Футбольной лиге Кыргызстана, вручение сертификата прошло в рамках чествования клуба сегодня, 14 февраля, в Ошском драматическом театре в присутствии около тысячи болельщиков.

Отметим, ошский "Алай" уже второй год подряд становится чемпионом Кыргызстана по футболу в Топ-лиге. В прошлом году Мэрия города Ош подарила команде две машины.

Вице-президент Федерации футбола Кыргызстана Канат Маматов поздравил "Алай" с очередным чемпионством и снова вручил чемпионский кубок, медали и дипломы.

Как сообщается, по итогам сезона 2016 года Футбольная лига вручила 300 тысяч сомов "Алаю" за победу в Топ-Лиге-2016, а команда "Алай-2" получила 100 тысяч сомов в качестве денежного вознаграждения за победу в Первенстве Кыргызстана по футболу Зоны "Б".

URL: http://www.vb.kg/355395
Теги:
футбол, чемпионат
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