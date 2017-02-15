Депутат предложил снизить цену на ГСМ во избежание контрабанды

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Аида Джумашева

Цену на горюче-смазочные материалы нужно снизить во избежание контрабанды. Об этом сегодня, 15 февраля, на заседании парламента заявил депутат от фракции "Кыргызстан" Таалайбек Масабиров.

По его словам, стоимость бензина в регионах разнится. К примеру, если в Баткене средняя цена бензина - 38,03 сома, то в Кызыл-Кийском районе она выше.

"Я понимаю, что цена зависит от госпошлин, но нужно снизить стоимость бензина, тогда и контрабанда снизится. По моей информации, продажа горюче-смазочного материала снизилась и у "Газпрома". Это все из-за контрабанды. Люди перевозят топливо в канистрах как только могут. В том же Казахстане цена на топливо ниже", - сказал Масабиров.

В свою очередь представитель Госагентства антимонопольного регулирования подтвердил, что разница в цене на ГСМ между Кыргызстаном и Казахстаном в 10 сомов действительно есть.

"Это происходит по нескольким факторам: во-первых, ставка налогов в Казахстане ниже так же, как и акцизный налог. Во-вторых, в соседней стране есть внутренние заводы, которые обеспечивают Казахстан топливом на 70% , только 30% завозится извне. Госпошлина на ГСМ составляет $168, а стоимость сырой нефти дешевле", - сказал представитель антимонопольного ведомства.

Чиновник добавил, что на сегодняшний день Госантимонополия предлагает способ регулирования внутреннего рынка для корректировки цены на ГСМ.

URL: http://www.vb.kg/355428
Теги:
Госантимонополия, ГСМ, контрабанда, парламент
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Комментарии
Екатерина Фомина
15.02.2017, 13:21
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Ну так давно пора, у нас в стране, за последние 5 лет рост акциза на гсм, в несколько сотен процентов, что еще хотели то после такого? Естественно контробанда будет процветать. Снижайте акцизы.

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