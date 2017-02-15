В селе Котормо из-за снегопада обрушилась крыша школы

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Глеб Куренев

Учащихся средней школы № 18 в селе Котормо Джалал-Абадской области из-за обрушившейся крыши будут возить в ближайшую школу. Об этом сообщает Министерство образования и науки КР.

По информации ведомства, 14 февраля из-за сильного снегопада в школе обвалилась кровля крыши, на стенах появились трещины. Сегодня в школе отменены уроки. На место отправлены представитель районного отдела образования и сотрудники МЧС.

Всего в школе обучалось 342 ребенка.

В Минобразования уточнили, что местные власти в настоящий момент ищут варианты доставки детей в школу в соседнее село. Когда дети смогут вновь вернуться к обучению, точно неизвестно.

"В 2015 году в селе Котормо было начато, но не завершено строительство новой школы. Министерство образования и науки внесло предложение о включении строящейся школы в перечень объектов строительства на 2017 год", - сообщают в ведомстве.

URL: http://www.vb.kg/355457
Теги:
дети, школа
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