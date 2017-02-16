ГКНБ предложили проверить, встречался ли Текебаев с Бакиевым на Кипре

Депутат Узарбек Жылкыбаев предлагает проверить ГКНБ правдивость информации о встрече депутата Омурбека Текебаева с экс-президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым на Кипре. Такое предложение он внес сегодня, 16 февраля, на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, Текебаев сам говорил о факте своего пребывания на Кипре по вопросу имущества президента Алмазбека Атамбаева. Несмотря на то что этот вопрос изучает Генеральная прокуратура, Жылкыбаев считает необходимым, чтобы ГКНБ также проверил и предоставил информацию по факту встречи.

"Бакиев виновен в гибели наших граждан. Если их встреча - правда, то это предательство всего кыргызского народа", - добавил парламентарий.

Напомним, ранее в интернете появилась информация, что лидер фракции "Ата Мекен" ездил на Кипр для встречи с Садыром Жапаровым. Затем турецкие СМИ сообщили, что Текебаев встречался с беглым кыргызским президентом Курманбеком Бакиевым. Есть и еще одна версия, согласно которой целью поездки на Кипр была встреча с казахстанским оппозиционером Мухтаром Аблязовым.