ГКНБ предложили проверить, встречался ли Текебаев с Бакиевым на Кипре

302  2
Гулиза Авазова

Депутат Узарбек Жылкыбаев предлагает проверить ГКНБ правдивость информации о встрече депутата Омурбека Текебаева с экс-президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым на Кипре. Такое предложение он внес сегодня, 16 февраля, на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, Текебаев сам говорил о факте своего пребывания на Кипре по вопросу имущества президента Алмазбека Атамбаева. Несмотря на то что этот вопрос изучает Генеральная прокуратура, Жылкыбаев считает необходимым, чтобы ГКНБ также проверил и предоставил информацию по факту встречи.

"Бакиев виновен в гибели наших граждан. Если их встреча - правда, то это предательство всего кыргызского народа", - добавил парламентарий.

Напомним, ранее в интернете появилась информация, что лидер фракции "Ата Мекен" ездил на Кипр для встречи с Садыром Жапаровым. Затем турецкие СМИ сообщили, что Текебаев встречался с беглым кыргызским президентом Курманбеком Бакиевым. Есть и еще одна версия, согласно которой целью поездки на Кипр была встреча с казахстанским оппозиционером Мухтаром Аблязовым.

URL: http://www.vb.kg/355484
Теги:
Курманбек Бакиев, Омурбек Текебаев, парламент
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Даке Маматкасым
16.02.2017, 11:30
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 55
Минусов: 52
Комментариев: 95

и не забудьте из зарплаты эти дни вычесть.

0
Цитировать
Жалоба модератору
monday xxx
16.02.2017, 11:40
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 6
Минусов: 2
Комментариев: 7

вот правильно проверьте если этого действительно так ,что он погостил у Бакиевых вдолбите ему что значит быть предателем

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  