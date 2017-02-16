Верховный суд дал сиротам надежду. Дело о том, как отбирают детский дом

Верховный суд Кыргызстана не принял окончательного решения по спорному вопросу принадлежности земли, на которой много лет располагается негосударственный детский дом "Мээрим Булагы".

Претензии на этот участок заявила Федерация профсоюзов. В первой и второй инстанции по делу с признаками коррупционной составляющей решения приняли не в пользу сирот. Верховный суд еще не поставил точку, но его очень заинтересовали документы, которые до сих пор игнорировали и служители Фемиды, и чиновники.

Суть этого крайне запутанного дела в том, что у приюта "Мээрим Булагы" пытаются отобрать земельный участок, который в 2006 году сиротам и их маме Гульнаре Дегенбаевой подарил меценат. Территория находится в живописном месте и прилегает к курорту Ысык-Ата. Уже в то время появляется еще один претендент на участок в лице Федерации профсоюзов. Серия затяжных судебных процессов приводит к тому, что в 2008 году Верховный суд признает право на землю за детским домом "Мээрим Булагы".

Судебные акты были предоставлены в ГРС, земля законным образом оформлена и закреплена за детским домом. Казалось бы, Федерация профсоюзов автоматически утратила право на участок. Но все не так просто. В 2016 году в Юрьевском айыл окмоту, в ведении которого находится спорная территория, вдруг всплывает документ о том, что с 2008 года пользователями земли, где расположен приют, по-прежнему являются профсоюзные деятели. Руководителю детского дома дают понять, что ее вместе с детьми скоро выбросят на улицу.

ОО "Мээрим Булагы" было создано в 1998 году с намерением воспитывать и реабилитировать детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. С того времени дом принял и воспитал 136 детей-сирот. Тридцать выпускников окончили вузы и создали семьи, 56 являются студентами высших учебных заведений Кыргызстана и России в настоящее время. В семьях, созданных воспитанниками "Мээрим Булагы", родились 25 детей, которых называют внуками. В данное время в детском доме находятся 28 сирот.

Обращения в суды, сначала в районный, а затем и в областной не дают никаких результатов. Фемида отказывает в рассмотрении дела по существу, ссылаясь на истечение сроков давности. Возникает беспрецедентный юридический казус - и первая, и вторая инстанции отказываются принять во внимание тот факт, что по спорному участку уже есть вступившее в силу решение Верховного суда от 2008 года. Никто не задается вопросом об ответственности чиновников, по чьей вине произошла накладка, игнорируются многие другие правоустанавливающие документы, которые готово представить руководство "Мээрим Булагы". Речь ведется только о пропущенном сроке давности. В таком виде дело и доходит в очередной раз до Верховного суда.

На состоявшемся сегодня процессе представители приюта вновь обратились к Фемиде с единственной просьбой вернуть дело в нижестоящие инстанции для рассмотрения по существу. Адвокат Динара Курманалива, аргументируя свою позицию, привела факты, которые указывают на признаки давления и коррупции при рассмотрении дела в нижестоящих инстанциях. По крайней мере, личная заинтересованность некоторых должностных лиц по вопросу выселения детского дома с занимаемой территории прослеживается очень четко.

Верховному суду представили еще один важнейший правоустанавливающий документ - о дарении участка детскому дому "Мээрим Булагы" от мецената. В 2015 году правомочность этого документа подтвердил суд.

"Так на каком основании Федерация профсоюзов лишает детей крыши над головой?" - задаются вопросов адвокаты.

Эти материалы очень заинтересовали суд, и их оригиналы истребованы для того, чтобы исследовать на процессе. Первая и вторая инстанции на них просто закрыли глаза, вынося решение против сирот.

Верховный суд уже не смог закрыть глаза на то, что детский дом "Мээрим Булагы" имеет полный пакет правоустанавливающих документов на участок близ курорта Ысык-Ата. Земля получена по дарственной и оформлена в соответствии с законом. Каким образом и как право пользования на ту же землю получила Федерация профсоюзов - в этом необходимо тщательно разбираться, а вместе с тем определить степень вины должностных лиц, по вине которых случилась такая нелепая накладка.

Характерным признаком того, что дело не чисто и в нем замешаны чиновники, служит еще и то, что профсоюзные деятели на всех процессах выступают против рассмотрения дела по существу. Они давят только на сроки, так как не заинтересованы в установлении истины. Право детей-сирот на жизнь, кров и существование профсоюзы почему-то не интересует. Однако Верховный суд решил иначе, для вынесения окончательного вердикта истребованы дополнительные материалы. Процесс отложен до 6 марта.