Парламент отклонил закон о списании долгов по закупке б/у автобусов

Жогорку Кенеш выступил против законопроекта "О реструктуризации задолженности автотранспортных предприятий по иностранным товарным кредитам".

Речь идет о закупке б/у автобусов в 1996 году по цене в три раза дороже. Автобусы закупило правительство в целях обслуживания зарубежных гостей и делегаций, прибывших на празднование 1000-летия эпоса "Манас".

По кредитной линии Германского банка реконструкции и развития (KFW) были приобретены 14 автобусов марки "Мерседес-Бенц" общей стоимостью 5 млн немецких марок. Также чиновники закупили запасные части к автобусам марки "Икарус" по кредитной линии Всемирного банка и 40 автобусов марки "Мицубиси" по кредитной линии Экспортно-импортного банка Турции на сумму $5,2 тысячи.

С тех пор с ростом доллара долги предприятий по этому кредиту тоже росли и сейчас составляют 408 млн сомов, из которых 223 млн - основная сумма долга, а штраф-пеня составляет 184 миллиона.

По словам инициатора законопроекта Исы Омуркулова, необходимо списать пени и оставить основной долг, который предприятия должны выплатить в течение 15 лет.

Первым против выступил Зиядин Жамалдинов, который отметил, что этот прецедент затем может превратиться в привычку и другие предприятия начнут просить погасить им кредиты. "Есть некоторые предприятия, которые оплачивают. Будет неправильно по отношению к ним", - добавил он.

Поддержал коллегу депутат Мирлан Жеенчороев, который отметил, что заявляя в законопроекте, что автопредприятиям навязали эти автобусы, инициаторы заявляют о нарушении закона, что повлечет за собой разбирательства.

Затем выступил Исхак Масалиев, который отметил, что законопроект, который роздан депутатам, подразумевает не только списание пени, но и самого долга.

После обсуждения и критики Омуркулов отозвал законопроект, и с этим согласились все депутаты.