Мэрия, возможно, расторгнет договоры с некоторыми арендаторами подземок

323  0
Родион Решетов

Столичная мэрия начала капитальный ремонт подземных и пешеходных переходов на пересечении проспектов Чуй - Манаса и пр. Чуй - Абдрахманова. Всего в Бишкеке в ведении муниципалитета 13 подземных переходов, там также будет осуществляться наведение порядка.

Отметим, часть подземок находится в аренде. Арендаторы по договору обязаны содержать переходы в чистоте, но они не всегда это делают. В этой связи в текущем году будет проведена инвентаризация и пересмотр ранее подписанных соглашений.

"Сейчас у нас проводится плановая работа, средства на ремонт выделены из городского бюджета. В отношении арендаторов, вполне возможно, с некоторыми мы расторгнем договор, это будет касаться тех, кто не соблюдает пункты договора. Мы просто их будем расторгать и объявлять новый конкурс. Есть тысячи людей, которые хотят облагородить свою рабочую зону", - сообщила пресс-секретарь мэрии г. Бишкек Гуля Алмамбетова.

При этом, как отметили в мэрии, штрафовать тех арендаторов, которые не следят за территорией невозможно, у муниципалитета не таких полномочий. Поэтому либо выполняются все условия, либо придется освобождать территорию.

URL: http://www.vb.kg/355528
Теги:
мэрия, ремонт, Бишкек
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  