Мэрия, возможно, расторгнет договоры с некоторыми арендаторами подземок

Столичная мэрия начала капитальный ремонт подземных и пешеходных переходов на пересечении проспектов Чуй - Манаса и пр. Чуй - Абдрахманова. Всего в Бишкеке в ведении муниципалитета 13 подземных переходов, там также будет осуществляться наведение порядка.

Отметим, часть подземок находится в аренде. Арендаторы по договору обязаны содержать переходы в чистоте, но они не всегда это делают. В этой связи в текущем году будет проведена инвентаризация и пересмотр ранее подписанных соглашений.

"Сейчас у нас проводится плановая работа, средства на ремонт выделены из городского бюджета. В отношении арендаторов, вполне возможно, с некоторыми мы расторгнем договор, это будет касаться тех, кто не соблюдает пункты договора. Мы просто их будем расторгать и объявлять новый конкурс. Есть тысячи людей, которые хотят облагородить свою рабочую зону", - сообщила пресс-секретарь мэрии г. Бишкек Гуля Алмамбетова.

При этом, как отметили в мэрии, штрафовать тех арендаторов, которые не следят за территорией невозможно, у муниципалитета не таких полномочий. Поэтому либо выполняются все условия, либо придется освобождать территорию.