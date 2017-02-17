Авто посольства России в Кыргызстане попало в смертельное ДТП

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Кирилл Степанюк

Накануне, примерно в 15.50, на пересечении улицы Фучика и Васильевского тракта на большой скорости столкнулись джип "Тойота Прадо" и грузовой бус "Мерседес". По словам очевидцев, внедорожник с российскими дипломатическими номерами выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В пресс-службе столичного ГУВД факт аварии подтвердили, однако подробности пока сообщить не могут. "По факту ДТП назначены все необходимые медицинские и технические экспертизы. Чтобы установить виновника аварии, необходимо провести тщательное расследование. Джип, попавший в аварию, действительно закреплен за сотрудником дипломатической миссии России", - сообщил "ВБ" глава пресс-службы ГУВД Бишкека Олжобай Казабаев.

Главный врач Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (4-я городская больница), сообщил, что состояние одного из раненных в ДТП уже не вызывает опасений. "К нам был доставлен только один пострадавший в ДТП Игорь Рясный. Это пассажир джипа. Его состояние стабилизировалось, и его перевели в обычную палату. У него был сильный вывих бедра", - уточнил Алмаз Кубатбеков.

По некоторым данным, Игорь Рясный занимает пост заместителя генерального директора компании "Роснефть" в Кыргызстане. Почему руководитель коммерческой организации перевозила машина с дипломатическими номерами, видимо, еще предстоит разобраться.

Водитель микроавтобуса был доставлен в тяжелом состоянии в отделение нейротравмы Национального госпиталя. Главный врач медицинского учреждения Динара Сагинбаева сообщила "ВБ", что пострадавший, не приходя в сознание, скончался.

URL: http://www.vb.kg/355561
Теги:
ДТП, посольство, Бишкек, МВД
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