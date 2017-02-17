Юные Кулибины. Стали известны имена победителей олимпиады

В Бишкеке завершилась республиканская неделя науки, техники и производства школьников, посвященная Году нравственности, воспитания и культуры, а также 55-летию республиканской детской инженерно-технической академии "Алтын туйун", проходившая с 6 по 11 февраля.

За этот период для школьников были организованы встречи с отечественными учеными и изобретателями, лекции о достижениях мировой науки, конкурс исследовательских и изобретательских проектов учеников школ, конкурс творческих идей, конкурс рисунков "Интеллектуалы XXI века – родному Кыргызстану".

В рамках проведения недели науки, техники и производства, прошла республиканская научно-техническая олимпиада для детей от 10 до 13 лет "Наука-изобретение-техника" и республиканский семинар-совещание "Оптимизация процесса мониторинга за развитием и качеством научно-технического образования".

Республиканская научно-техническая олимпиада школьников прошла под эгидой "Наука + изобретения = техника". Ее участники продемонстрировали свою эрудицию, ответив на сложные вопросы по развитию науки и техники, а также отлично защитили свои собственные исследовательские проекты.

В этом году темой домашнего задания для практического тура была "Разработка устройства и системы управления прерывистого (периодического) движения".

На закрытии недели были подведены итоги олимпиады. Министерством образования и науки был учрежден Переходящий кубок, который в этом году достался команде РДИТА "Алтын туйун" (Буренко Алексей, Эсеналиев Тилек, Жумабеков Ильяз, Жооробай уулу Амангельди, руководители: Азаров К.А., Жогоштиев Н.Т., Алиев Н.А.).

Второе место заняла команда города Бишкек (Абрамкин Артемий, Дубченко Данил, Низовский Давид, Жердев Владимир, руководители: Клепачева Е.А. Кравцов А.А.).

Третье же место заняли ребята из города Ош (Адилбек уулу Майрамбек, Чыныбек уулу Ырыскелди, Асанов Баястан, Челядник Ярослав, Абдыманап у. Нурхамза, Долонов Чынгыз, руководитель Бекибаев Ч.А.).

Призеры олимпиады были награждены не только дипломами, но и ценными подарками.