Глава налоговой службы просит поднять зарплату сотрудникам ГНС

Главный налоговик страны на коллегии ГНС попросил первого-вице-премьер-министра Мухамметкалыя Абулгазиева поднять заработную плату своим сотрудникам.

Налоговики уже подсчитали, что им для этого понадобится 200 миллионов сомов. По возможности, эту сумму можно и увеличить, сказал председатель ГНС Октябрь Абдыкаимов.

"Последний раз у нас зарплату пересматривать в 2009 году уже прошло почти 8 лет. Сейчас заработная плата рядового сотрудника около семи тысяч сомов. У нас почти на каждом совещании поднимается этот вопрос, но он не решается. Сейчас проект постановления находится в аппарате правительства. Прошу поддержать его", - сказал Абдыкаимов.

На что первый вице-премьер ответил, этот вопрос будет рассмотрен при обсуждении бюджета на этот год. В ГНС также определили сроки возможного поднятия зарплаты на первое июля этого года.