Глава налоговой службы просит поднять зарплату сотрудникам ГНС

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Родион Решетов

Главный налоговик страны на коллегии ГНС попросил первого-вице-премьер-министра Мухамметкалыя Абулгазиева поднять заработную плату своим сотрудникам.

Налоговики уже подсчитали, что им для этого понадобится 200 миллионов сомов. По возможности, эту сумму можно и увеличить, сказал председатель ГНС Октябрь Абдыкаимов.

"Последний раз у нас зарплату пересматривать в 2009 году уже прошло почти 8 лет. Сейчас заработная плата рядового сотрудника около семи тысяч сомов. У нас почти на каждом совещании поднимается этот вопрос, но он не решается. Сейчас проект постановления находится в аппарате правительства. Прошу поддержать его", - сказал Абдыкаимов.

На что первый вице-премьер ответил, этот вопрос будет рассмотрен при обсуждении бюджета на этот год. В ГНС также определили сроки возможного поднятия зарплаты на первое июля этого года.

URL: http://www.vb.kg/355569
Теги:
бюджет, зарплата, правительство, ГНС
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Комментарии
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17.02.2017, 15:14

И видно, что 7 тыс. А машины за 70 тыс. дол. от бабушки в наследство? Так пускай идут в дворники, там побольше будет. Никто не пойдет

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