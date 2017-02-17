На автодороге Балыкчы – Корумду продолжаются строительные работы

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На автодороге Балыкчы – Чолпон-Ата – Корумду продолжаются работы в виде устройства насыпи и строительство мостов и труб с 23-го по 38-й км и с 83-го по 92-й км. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог.

Как отметил постоянный инженер ОсОО "Кыргыз трек" Урмат Жапаров, погода на Иссык-Куле ясная, и те строительные работы, которые можно проводить в зимнее время для подготовки трассы к асфальтобетонным работам, осуществляются.

"К началу туристического сезона ремонт автодороги Балыкчы - Корумду будет завершен на тех участках, где в прошлом году работы были начаты и не завершились", - сообщил глава ведомства Жамшитбек Калилов.

Он также отметил, что в конце 2016 года дали задание подрядчику по составлению рабочего плана по осуществлению работ в текущем году, а также проводилась работа по определению дебиторской и кредиторской задолженности и инвентаризация выполненных работ в прошлом году с целью определения оставшейся работы в текущем году.

"Это был обычный производственный процесс и здесь не было каких-то намерений поменять подрядчика. В этот план, прежде всего, входит скорейшее завершение строительства автодороги Балыкчы - Корумду. Мы будем сосредотачивать технику и силы там, где была перерыта дорога в прошлом году и завершать работы на этих участках", - сказал Калилов.

Кроме того, министр отметил, что в Боомском ущелье также будут проводиться плановые работы, а именно - принудительный спуск горных масс. Это практикуется ежегодно, принудительным спуском камней занимается Управление автомобильной дороги Бишкек - Нарын - Торугарт Минтранса и ГП НК " Кыргыз темир жолу".

URL: http://www.vb.kg/355573
Теги:
Балыкчы, дороги, Иссык-Кульская область, Министерство транспорта и дорог
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