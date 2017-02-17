В Бишкеке построят надземные пешеходные переходы

Давно пора. Ещё опасный участок - ул. советская - Маг. Юбилейный. И водителям непросто в горку тормозить, и пешеходам страшновато переходить...
Построить надземные пешеходные переходы на загруженных магистралях Бишкека предложили градостроители, чтобы создать условия для пешеходов и обеспечить беспрерывное движение автотранспорта.
Как сообщает пресс-служба Бишкекглавархитектуры, уже начаты работы по подготовке разрешительной и проектной документации.
В настоящее время отдел дорожного проектирования разрабатывает архитектурно-планировочные условия (АПУ) на надземные пешеходные переходы, которые по мере завершения будут переданы заказчику.
Разработаны Градостроительные заключения на строительство надземных пешеходных переходов и переданы в Управление земельными ресурсами мэрии Бишкека для внесения на рассмотрение комиссии.
Предложены места их дислокации:
Разработан вариант эскизного проекта пешеходного перехода для размещения на данных участках.