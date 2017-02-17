В Бишкеке построят надземные пешеходные переходы

603  1
ВБ

Построить надземные пешеходные переходы на загруженных магистралях Бишкека предложили градостроители, чтобы создать условия для пешеходов и обеспечить беспрерывное движение автотранспорта.

Как сообщает пресс-служба Бишкекглавархитектуры, уже начаты работы по подготовке разрешительной и проектной документации.

В настоящее время отдел дорожного проектирования разрабатывает архитектурно-планировочные условия (АПУ) на надземные пешеходные переходы, которые по мере завершения будут переданы заказчику.

Разработаны Градостроительные заключения на строительство надземных пешеходных переходов и переданы в Управление земельными ресурсами мэрии Бишкека для внесения на рассмотрение комиссии.

Предложены места их дислокации:

  1. пр. Мира – Шампанвинкомбинат
  2. ул. Мамбетова – ул. Шабдан Баатыра (ТРК "Мадина")
  3. пр. Чуй – ул. Бейшеналиева (ТРК "Ош базары")
  4. ул. Шабдан Баатыра между ул. М.Джалила и пр. Жибек-Жолу (ТРК "Аламедин")
  5. ул. Льва Толстого возле учебного корпуса КРСУ
  6. ул. Шопокова – пр. Чуй

Разработан вариант эскизного проекта пешеходного перехода для размещения на данных участках.

URL: http://www.vb.kg/355576
Теги:
Бишкекглавархитектура, мэрия
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
СапарБ.
17.02.2017, 15:33

Давно пора. Ещё опасный участок - ул. советская - Маг. Юбилейный. И водителям непросто в горку тормозить, и пешеходам страшновато переходить...

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  