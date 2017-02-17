В Бишкеке построят надземные пешеходные переходы

Построить надземные пешеходные переходы на загруженных магистралях Бишкека предложили градостроители, чтобы создать условия для пешеходов и обеспечить беспрерывное движение автотранспорта.

Как сообщает пресс-служба Бишкекглавархитектуры, уже начаты работы по подготовке разрешительной и проектной документации.

В настоящее время отдел дорожного проектирования разрабатывает архитектурно-планировочные условия (АПУ) на надземные пешеходные переходы, которые по мере завершения будут переданы заказчику.

Разработаны Градостроительные заключения на строительство надземных пешеходных переходов и переданы в Управление земельными ресурсами мэрии Бишкека для внесения на рассмотрение комиссии.

Предложены места их дислокации:

пр. Мира – Шампанвинкомбинат ул. Мамбетова – ул. Шабдан Баатыра (ТРК "Мадина") пр. Чуй – ул. Бейшеналиева (ТРК "Ош базары") ул. Шабдан Баатыра между ул. М.Джалила и пр. Жибек-Жолу (ТРК "Аламедин") ул. Льва Толстого возле учебного корпуса КРСУ ул. Шопокова – пр. Чуй

Разработан вариант эскизного проекта пешеходного перехода для размещения на данных участках.