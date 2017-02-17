На дороге Бишкек - Ош с моста упала машина. Четверо погибли на месте

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Кирилл Степанюк

С моста упала машина. Автокатастрофа произошла неподалеку от села Бала-Чычкан, на 276-м километре автодороги Бишкек - Ош, сообщили в пресс-службе МЧС.

"По непонятным причинам "Мерседес-124" пробил ограждение моста и упал с большой высоты. В салоне находилось пятеро. Четыре человека погибли на месте, их извлекли прибывшие на место спасатели и передали медикам. Один пострадавший доставлен в Токтогульскую районную больницу", - рассказали "ВБ" в МЧС.

Причины и обстоятельства аварии выясняются соответствующими органами.

URL: http://www.vb.kg/355584
Теги:
ДТП, погибшие, МЧС
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