На дороге Бишкек - Ош с моста упала машина. Четверо погибли на месте

С моста упала машина. Автокатастрофа произошла неподалеку от села Бала-Чычкан, на 276-м километре автодороги Бишкек - Ош, сообщили в пресс-службе МЧС.

"По непонятным причинам "Мерседес-124" пробил ограждение моста и упал с большой высоты. В салоне находилось пятеро. Четыре человека погибли на месте, их извлекли прибывшие на место спасатели и передали медикам. Один пострадавший доставлен в Токтогульскую районную больницу", - рассказали "ВБ" в МЧС.

Причины и обстоятельства аварии выясняются соответствующими органами.