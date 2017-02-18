На окраине Бишкека жители боятся "радиоактивности" вышки сотовой связи

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Родион Решетов

В Бишкеке по улице Ленская, на пересечении с переулком Скандинавский, местные жители бьют тревогу. В день всех влюбленных. 14 февраля, в их районе установили вышку предположительно сотовой связи. При этом возведение по заявлению граждан происходило не законно. Конструкцию работники предположительно одной из сотовых компаний Кыргызстана привезли в понедельник и оставили на улице. Монтаж начался уже на следующий день.

Место для возведения было определенно в палисаднике одного из домов. Сам владелец дома говорит, что конструкция ему не мешает, но забор ему должны восстановить.

Тем временем, в округе местные жители собирают подписи о демонтаже этой вышки, так как они опасаются за свое здоровье. Монтажники не предоставили никаких документов, вредна ли эта конструкция или нет и опасны ли излучения от нее.

"Ее привезли 13 февраля, ее разгрузили на улицу и на следующий день 14 начали монтировать. Мы считаем, что эта вышка радиационный фон меняет, влияет на здоровье. Уже мы собрали подписи больше 70 человек, мы против того, чтобы она тут стояла. В санэпидемстанцию мы запрос сделали на разрешительные документы и в экологию будем подавать запрос. А квартальная она вообще не появлялась ни на собрания, ни куда, участковый ходил к ней, но она не вышла", - рассказал Борис Плужник местный житель.

В настоящий момент местные жители направили жалобы и запросы во все полномочные органы. Требование одно, снести конструкцию.

URL: http://www.vb.kg/355619
Теги:
связь, радиация, Бишкек
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