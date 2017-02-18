Барак Обама 12-й в рейтинге президентов США

Бывший президент США Барак Обама занял 12-е место в рейтинге глав Соединенных Штатов. Результаты публикует составивший его телеканал C-SPAN на своем сайте.

По его данным, наиболее высоко оценены достижения Обамы в сфере экономического регулирования (8-е место), хуже всего он проявил себя в международных делах (24-е место) и в вопросе отношений с Конгрессом (39-е место).

Первую строчку рейтинга занимает Авраам Линкольн, вторую - Джордж Вашингтон, третью - Франклин Рузвельт. Замыкают перечень Джеймс Бьюкенен, Эндрю Джонсон и Франклин Пирс.

Рейтинг составлен при участии 91 историка и других специалистов из ведущих университетов США. Они оценивали президентов по 10-балльной шкале, где один балл означал "неэффективный", а 10 - "очень эффективный". Критериев было также 10: умение убеждать общественность, эффективность управления в кризис, экономическое регулирование, моральный авторитет, международные отношения, административные способности, отношения с Конгрессом, понимание и составление повестки дня, обеспечение всеобщей справедливости и общие показатели с учетом сложившейся ситуации.