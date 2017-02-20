В результате схода лавин в Ошской области пострадали 11 человек

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ВБ

19 февраля в результате схода снежной лавины в селе Жаш-Тилек Чон-Алайского района Ошской области пострадали 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

По ее данным, в Центр общеврачебной практики (ЦОВП) Чон-Алайского района доставлены 10 местных жителей. Один от госпитализации отказался, ему оказана амбулаторная помощь.

На данный момент состояние двоих пострадавших средней тяжести. Госпитализированные получают соответствующее лечение, всеми необходимыми лекарственными средствами и предметами медицинского назначения обеспечены.

Кроме того, в селе Жаш-Тилек для оказания своевременной медицинской помощи населению дежурит одна бригада скорой медицинской помощи ЦОВП Чон-Алай в составе хирурга, травматолога, фельдшера, а также двух медсестер из фельдшерско-акушерского пункта села Жаш-Тилек.

Список госпитализированных пострадавших в ЦОВП Чон-Алай:

А.Р., 2016 г.р. - состояние удовлетворительное, госпитализирована с матерью;

А.А., 2012 г.р. - шоковое состояние;

А.А., 2014 г.р. - шоковое состояние;

М.Ж., 1966 г.р. - шоковое состояние;

К.Т., 1988 г.р. - шоковое состояние;

М. кызы Г., 1990 г.р. - ушиб, растяжение связочного аппарата коленного сустава справа;

Э.Ш., 1952 г.р. - коронарная болезнь сердца, гипертоническая болезнь 2-й степени;

Ш.Н., 1883 г.р. - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей грудной клетки и бедра;

Ш.Д., 2012 г.р. - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб;

Ш.М., 2013 г.р. - ушиб и растяжение коленного сустава справа.

URL: http://www.vb.kg/355664
Теги:
лавина, Ошская область, Минздрав
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