Жителей накрытых лавиной домов переселили

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ВБ

МЧС и Минтранс ведут работы по ликвидации последствий схода лавин и очистке автодорог в Чон-Алайском и Кара-Суйском районах Ошской области. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщил замминистра чрезвычайных ситуаций Калыс Ахматов на рабочем совещании правительства по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.

Чиновник отметил, что двум семьям, чьи дома остались под завалами лавины в Чон-Алайском районе, оказана гуманитарная помощь в виде одежды и продуктов питания. Сами пострадавшие переселены в мобильное жилье.

По данным МЧС, на сегодняшний день профилактические работы ведутся на лавиноопасных участках в пяти направлениях: Чон-Алайский, Алайский и Кара-Кульджинский районы Ошской области, Чаткальский район Джалал-Абадской области, на перевале Отмок в Таласской области, на участке автодороги Каракол - Энилчек в Иссык-Кульской области и на участке автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт в Нарынской области.

Глава правительства Сооронбай Жээнбеков поручил соответствующим государственным органам обеспечить бесперебойную поставку горюче-смазочных материалов для проведения работ по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и своевременно выделять финансовые средства на эти цели. Также поручено усилить взаимодействие с органами местного самоуправления по обеспечению безопасности населения в условиях возможных природных изменений.

URL: http://www.vb.kg/355683
Теги:
лавина, правительство, МЧС, Сооронбай Жээнбеков
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