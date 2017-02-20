Жители Франции устроили многотысячные протесты против коррупции‍

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Тысячи людей в Париже и других городах Франции устроили акции протеста против коррупции. Они высказали критику в адрес кандидатов в президенты Франсуа Фийона и Марин Ле Пен.

Как передает Росбалт со ссылкой на Agence France-Presse, демонстрации проходили также в Лионе, Лилле и Анже.

​Фийон оказался в центре скандала вокруг трудоустройства его супруги Пенелопы после публикации в сатирическом издании Canard enchaine. В издании утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария.

В свою очередь, Ле Пен подозревается в том, что выплачивала зарплату двум ассистентам, которые занимались вопросами, не имеющими отношения к ее роли европейского законодателя.

URL: http://www.vb.kg/355696
Теги:
коррупция, митинг, Франция
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