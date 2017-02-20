Мамонтов: Евразийский альянс заставляет мир бояться его союзников

Москвичи положительно относятся к трудовым мигрантам из Центральной Азии. Об этом сегодня, 20 февраля, заявил генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов на круглом столе в пресс-центре "ВБ".

В мероприятия участвовали представители СМИ из Кыргызстана и России. Они обсудили вопросы экономики и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, а также взаимодействие двух стран в информационном поле.

По словам Мамонтова, политические отношения на Евразийском пространстве пытаются расшатать третьи лица, которые негативно относятся к каким-либо содружествам.

"У нас есть другой уровень работы общения самосознания. Мы входим в союзы очень важные, которые могут развиться в другие союзы. Нас уже побаиваются, потому что мы тут как что-нибудь восстановим, весь мир в ужасе замрет. Да он уже замер. Что замер - не понятно. Мы вроде бы мирные люди, Таможенный союз создали. Что вы там с ума сходите на той стороне: начиная от Клинтон, заканчивая более вменяемыми людьми. Есть почти миллион трудовых мигрантов, и что я вам, как москвич, хочу сказать, когда вижу людей из Кыргызстана: это очень доброжелательные, трудолюбивые люди", - сказал Мамонтов.