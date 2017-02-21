В США начались продажи летающего внедорожника

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Компания SkyRunner начала продажи летающего автомобиля, который может передвигаться по пересеченной местности. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на Aviation Week.

Сейчас разработкой летающих автомобилей занимаются ряд компаний. Предполагается, что такие транспортные средства, будучи сертифицированными для полетов на небольшие расстояния и для передвижения по автодорогам, позволят повысить свободу перемещения и разгрузить трассы.

Новый летающий внедорожник SkyRunner предназначен для сертифицированных пилотов-спортсменов и внешне напоминает багги. Он оснащен углепластиковым корпусом и парапланом, который складывается в специальный отсек. Машина оборудована двумя двигателями: Rotax 914UL и Polaris.

Для взлета транспортному средству необходим участок длиной 137 метров. В воздухе SkyRunner может развивать скорость до 66 километров в час, дальность полета достигает 220 километров. Стоимость машины составляет 139 тысяч долларов.

Созданием аналогичного аппарата в настоящее время занимается французская Vaylon. Ее транспортное средство Pegase Mk.2 разрабатывается для сил специальных операций и также представляет собой багги с толкающим винтом и складным парапланом.

URL: http://www.vb.kg/355728
Теги:
транспорт
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Комментарии
эш
21.02.2017, 10:28

актуально в горной местности.цена приемлима

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