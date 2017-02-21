Абулгазиев: Мы окажем всяческое содействие начинаниям ИКТ сферы

"Цифровые вызовы и возможности индустрии информационно-коммуникационных технологий являются одними из ключевых тем. Наша цель заключается не только в обсуждении перспектив дальнейшего развития, но и в выработке условий, необходимых для успешного продвижения технологических инноваций", - заявил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев на круглом столе по обсуждению проблем бизнеса в сфере ИКТ.

На встрече были обсуждены проблемы регулирования электронных платежных систем, вопросы преференций для местных компаний, проблемы налогообложения интернет-провайдеров и государственно-частного партнерства в сфере ИКТ.

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев отметил важность "сверки позиций" между властными структурами и представителями ИТ-сообщества для выработки подходов к решению проблем в данной отрасли.

"В условиях стремительного распространения информационных технологий большое число людей по-прежнему остается в стороне от широких выгод для устойчивого развития", - подчеркнул Мухамметкалый Абулгазиев.

Он отметил, что для достижения максимального эффекта необходимо создать соответствующие условия для развития технологий. Это – законодательство, поощряющее конкуренцию и основанное на гибком регулировании и обеспечивающее всем открытые возможности: навыки и цифровая грамотность, эффективные прозрачные и подотчетные государственные институты.

"В совместной реализации проектов в сфере ИКТ цифровые дивиденды получат все – для бизнеса это экономический рост, для людей этой качественные услуги и занятость и для государственных структур это эффективность, прозрачность и подотчетность", - сказал первый вице-премьер-министр.

Абулгазиев также подчеркнул, что Правительство страны окажет всяческое содействие начинаниям представителей ИКТ сферы.