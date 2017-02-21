В Чаткальский район направляется гуманитарная помощь

Гуманитарный груз, временно приостановленный в связи со снежным бураном, сегодня 21 февраля направляется в Часткальский район. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР

Напомним, 16 февраля в Джалал-Абадская области, в Чаткалском районе в айыльных аймаках Чаткал и Каныш-Кыя был введен режим ЧС, с улучшением погодных условий 17 февраля режим был снят.

В тот же день спасатели снарядили два большегруза с гуманитарной помощью в виде шифера и продуктов питания.

Однако на 68-м километре автодороги Ала-Бука - Каныш-Кыя, на перевале Чапчыма оперативную группу встретил снежный буран. Спасателям пришлось развернуться и переждать плохую погоду в г. Таш-Кумыр и селе Терек-Сай.

Сегодня, 21 февраля, ситуация на автодороге Ала-Бука - Каныш-Кыя стабилизировалась и гуманитарный груз направился в Чаткальский район.