Адвокат Самакова: Его вина не доказана, все обвинения надуманны

142  0
Аида Джумашева

Сегодня, 21 февраля, в Октябрьском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Карганбека Самакова, его сына, экс-премьер-министра Игоря Чудинова, бывшего первого вице-премьера Искендера Айдаралиева и других.

Отметим, что суд перешел к прениям сторон.

По словам адвоката Самакова Учкуна Каримова, вина его подзащитного не доказана, а обвинение надуманно.

"Органы следствия квалифицировали действия моего подзащитного Карганбека Самакова как организатора коррупции, повлекшей тяжкие последствия. А действия его сына Куванычбека, А.Сариева, У.Нурдинова и Э.Койчуманова - в качестве исполнителей коррупции.

Разбирательство в судебном заседании показало, что уголовное дело органами следствия расследовалось с грубейшими нарушениями норм законодательства, предвзято, в одностороннем порядке и явно с обвинительным уклоном. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого Самакова указывается, что он, пользуясь тем, что является бывшим депутатом парламента, с декабря 2007 года по октябрь 2008 года  в сговоре со своими помощниками, сыном и его друзьями наладил дружеские отношения с Шейхом ОАЭ наследным принцем Сауд Бенсакр Аль Касими, который являлся совладельцем компании RAKEEN DEVELOPMENT. В результате чего Аль Касими и Самаков устно договорились предоставить последнему займ в $15 413 000. Деньги были получены  наличными в 2008 году для реализации на окраинах  Бишкека ряда инвестиционных проектов. Сам  Самаков не отрицает знакомство с принцем, при этом указал, что хотел привлечь зарубежных инвесторов в Кыргызстан для реализации социально-ориентированного проекта, направленного в основном на создание новых рабочих мест и уплаты налогов в местные бюджеты. Ни со стороны органов следствия, ни со стороны представителей гособвинения не были представлены  соответствующие  договоры займов  о получении  Самаковым  денег от  арабских инвесторов или какие-либо банковские платежные документы,  свидетельствующие о переводе или получении этих денег", - сказал Каримов.

Он отметил, что даже если деньги были получены Самаковым девять лет назад,  со стороны  инвесторов за это время должны были быть инициированы судебные иски или претензии о невыполнении   взятых  обязательств по реализации проектов.

URL: http://www.vb.kg/355753
Теги:
Карганбек Самаков, коррупция, суд
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  