MegaCom: Связь улучшена в 39 населенных пунктах страны

Лидер по покрытию мобильной связью населенной территории страны, компания MegaCom, продолжает расширять территорию покрытия сети и улучшать качество связи по всей территории Кыргызстана.
Так, за прошедший месяц на перевале Алабель, который находится в Таласской области, с запуском современной базовой станции появилась мобильная связь от MegaCom. В значительной степени был улучшен сигнал благодаря расширению сети и установке новых базовых станций в городах Ош и Талас, а также в селе Жайыл Чуйской области. Мобильный интернет от мобильного оператора стал еще быстрее благодаря расширению охвата сети стандарта 3,75G в 6 областях страны:
Чуйская область:
Иссык-Кульская область:
Нарынская область:
Таласская область:
Джалал-Абадская область:
Ошская область:
Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн благодаря Интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.
MegaCom – надежный оператор связи.
В центре внимания.