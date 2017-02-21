MegaCom: Связь улучшена в 39 населенных пунктах страны

 0

Лидер по покрытию мобильной связью населенной территории страны, компания MegaCom, продолжает расширять территорию покрытия сети и улучшать качество связи по всей территории Кыргызстана.

Так, за прошедший месяц на перевале Алабель, который находится в Таласской области, с запуском современной базовой станции появилась мобильная связь от MegaCom. В значительной степени был улучшен сигнал благодаря расширению сети и установке новых базовых станций в городах Ош и Талас, а также в селе Жайыл Чуйской области. Мобильный интернет от мобильного оператора стал еще быстрее благодаря расширению охвата сети стандарта 3,75G в 6 областях страны:

Чуйская область:

  1. г. Бишкек
  2. с. Джер-Казар
  3. с. Нижний Норус
  4. с. Джекен
  5. с. Федоровка
  6. с. Беш-Орюк
  7. с. Арал Ближний
  8. с. Арал Дальний
  9. с. Белек
  10. с. Интернациональное
  11. с. Кайырма
  12. с. Кош-Кашат
  13. с. Кошой
  14. с. Ленин-Джол
  15. с. Чон-Джар
  16. с. Шамшы
  17. с. Ак-Бешим
  18. с. Калыгул
  19. с. Садовое
  20. с. Арал
  21. с. Жайыл

Иссык-Кульская область:

  1. г. Балыкчы

Нарынская область:

  1. с. Казыбек
  2. с. Кара-Булун
  3. с. Ак-Талаа (им. Калинина)
  4. с. Джаны-Кюч
  5. с. Кара-Суу
  6. с. Оттук
  7. с. Эчки-Башы

Таласская область:

  1. с. Ак-Башат
  2. с. Кайнар
  3. с. Кек-Сай
  4. с. Кек-Таш

Джалал-Абадская область:

  1. г. Джалал-Абад

Ошская область:

  1. г. Ош
  2. с. Арал
  3. с. Фрунзе
  4. с. Нойгут
  5. с. им. Чапаева

Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн благодаря Интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.

MegaCom – надежный оператор связи.

В центре внимания.

URL: http://www.vb.kg/355755
Теги:
#MegaCom
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
НАВЕРХ  
НАЗАД  