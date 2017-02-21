MegaCom: Связь улучшена в 39 населенных пунктах страны

Лидер по покрытию мобильной связью населенной территории страны, компания MegaCom, продолжает расширять территорию покрытия сети и улучшать качество связи по всей территории Кыргызстана.

Так, за прошедший месяц на перевале Алабель, который находится в Таласской области, с запуском современной базовой станции появилась мобильная связь от MegaCom. В значительной степени был улучшен сигнал благодаря расширению сети и установке новых базовых станций в городах Ош и Талас, а также в селе Жайыл Чуйской области. Мобильный интернет от мобильного оператора стал еще быстрее благодаря расширению охвата сети стандарта 3,75G в 6 областях страны:

Чуйская область:

г. Бишкек с. Джер-Казар с. Нижний Норус с. Джекен с. Федоровка с. Беш-Орюк с. Арал Ближний с. Арал Дальний с. Белек с. Интернациональное с. Кайырма с. Кош-Кашат с. Кошой с. Ленин-Джол с. Чон-Джар с. Шамшы с. Ак-Бешим с. Калыгул с. Садовое с. Арал с. Жайыл

Иссык-Кульская область:

г. Балыкчы

Нарынская область:

с. Казыбек с. Кара-Булун с. Ак-Талаа (им. Калинина) с. Джаны-Кюч с. Кара-Суу с. Оттук с. Эчки-Башы

Таласская область:

с. Ак-Башат с. Кайнар с. Кек-Сай с. Кек-Таш

Джалал-Абадская область:

г. Джалал-Абад

Ошская область:

г. Ош с. Арал с. Фрунзе с. Нойгут с. им. Чапаева

Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн благодаря Интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.

MegaCom – надежный оператор связи.

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