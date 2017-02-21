Жээнбеков: Проект "Смарт Коом" искоренит коррупцию в госсекторе

417  0
ВБ, Янис Свикланс

"Правительство придает приоритетное значение развитию информационно-коммуникационных технологий в стране. Исходя из этой цели, мы в 2016 году создали новый орган – Государственный комитет по информационным технологиям и связи", - отметил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 21 февраля, на открытии VI Кыргызстанского форума информационных технологий (КИТ-форум).

Глава кабмина подчеркнул, что вопросы выработки единых подходов к кибербезопасности, электронному управлению, развитию IT-индустрии, IT-образования и электронной коммерции являются актуальными не только для бизнес-сферы, но и для государственных структур.

Премьер подчеркнул, что на сегодняшний день запускается новый общенациональный высокотехнологичный проект по построению государства – "Смарт Коом".

"В данном проекте цифровые технологии способствуют развитию, давая больше возможностей для интеграции, эффективности и инноваций. Этот амбициозный проект цифровой трансформации государства охватит исполнительную, законодательную и судебную ветви власти, включая всю систему правосудия", - отметил Жээнбеков.

Глава правительства выразил мнение, что проект "Смарт Коом" станет эффективным инструментом для искоренения коррупции в государственном секторе путем минимизации влияния человеческого фактора через автоматизацию административных процессов и процедур предоставления цифровых государственных услуг.

"Сегодняшний форум собрал на одной площадке экспертов, энтузиастов и новаторов IT-отрасли, всех тех, кто в настоящее время создает будущее и определяет направления развития технологий в стране. Со стороны правительства и всех государственных структур будет оказываться всевозможная поддержка для снятия барьеров для развития IT-отрасли", - подчеркнул премьер.

На форуме Жээнбеков вручил премии за достижения в области IT и осмотрел выставку современных информационных технологий.

Работа VI Кыргызстанского форума информационных технологий продлится до 23 февраля 2017 года.

URL: http://www.vb.kg/355775
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, форум, информационные технологии
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  